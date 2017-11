Dedemsvaartse kan door gift verslaafde kinderen in Malawi helpen

De stichting Mavuvu heeft 10.000 euro ontvangen van een schenker die anoniem wil blijven. Het geld is bedoeld voor de bouw van een verslavingskliniek voor jongeren in Malawi in Afrika.

Dat is een initiatief van Sharlon Welleweerd uit Dedemsvaart. De 26-jarige heeft vorig jaar de stichting opgericht omdat er geen zorg is voor kinderen en jongeren in Malawi die verslaafd zijn aan alcohol of drugs.

Vreugdedansje

De donatie vloeide voort uit een presentatie die ze onlangs hield bij een bedrijf over haar stichting. ,,De dag erop kreeg ik bericht dat het bedrijf tienduizend euro schenkt. Toen ik dat hoorde heb ik wel even een vreugdedansje gedaan.”

De stichting Mavuvu is opgericht in mei 2016. De naam betekent ‘krachtig’ in het Chichewa, de spreektaal in Malawi. Welleweerd heeft in 2015 vrijwilligerswerk gedaan bij een verslavingskliniek voor volwassenen in de stad Mzuzu in het noorden van Malawi, een land in het zuidelijk deel van Afrika.

Alcohol

,,In die drie maanden heb ik meerdere kinderen van acht jaar met alcohol zien rondlopen. Toen heb ik bij die organisatie aangegeven: Kun je daar niets mee? Achtjarige kinderen aan de alcohol, dat is veel te vroeg. En binnen een paar jaar hebben ze ook de cannabis ontdekt. Ik vind het niet kunnen dat zulke jonge kinderen in aanraking komen met middelen.” In Malawi, met ongeveer evenveel inwoners als Nederland, zijn twee verslavingsklinieken voor volwassenen.