Dedemsvaartse kinderen willen dolgraag bij de politie

In januari worden de geselecteerde basisscholieren officieel beëdigd door burgemeester Peter Snijders. Vervolgens gaat het grote werk beginnen en gaan de uitverkorenen, voorzien van pet en hesje, aan de opleiding van een half jaar beginnen.

Het wordt nog een hele toer om een evenwichtige selectie te maken, want na de presentatie van wijkagent Dennis Jurgens op de beide Dedemsvaartse scholen stroomden de aanmeldingen binnen. Project Politiekids is bedoeld om kinderen kennis te laten maken met het politiewerk. Of zoals de Dedemsvaartse wijkagent Wim Jongsma het zegt: ,,Het brengt de kinderen op een positieve manier in aanraking met de politie en geeft ze een kijkje in de keuken van het veelzijdige werk.''

Opleiding

De opleiding van een half jaar is allesbehalve gevuld met droge theorie. De kinderen gaan de straat op met agenten, leren meer over mentale en fysieke weerbaarheid en er wordt ook gewerkt aan de conditie. Ruben Drost van welzijnswerk De Stuw, de mede-organisator van het project: ,,Voor de kinderen is het ook waardevol omdat ze aan een gezonde leefstijl werken. Bovendien leren ze beter samenwerken in een team.''