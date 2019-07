Dedemsvaartse stichtingen staan lijnrecht tegenover elkaar in subsidieruzie

De PSD is zich van geen kwaad bewust, hoewel ze toegeven een rumoerige tijd achter de rug te hebben. Sinds twee jaar is er een nieuw bestuur actief. De verwijten van Dedemsvaart Events kennen ze. Voorzitter Willy Vrielink wil daar echter niet over uitweiden. ,,We gaan niet met modder gooien.’’ Ook secretaris Laura Bults-van der Linde haalt haar schouders op. ,,We zijn allemaal vrijwilligers, het is nog een beetje zoeken. We zijn altijd een stichting geweest die op de achtergrond opereert, dat doen we nog steeds.’’ Doordat PSD naar eigen zeggen ‘aan een zijden draadje’ hing voordat de subsidies verdeeld waren, zijn er nog geen activiteiten voor 2019 gepland. Toch hebben ze weer subsidie gekregen. ,,Dat is op basis van het verleden’', denkt Vrielink. ,,We hebben met de gemeente om tafel gezeten om onze visie verder uit te stippelen. Het is nu vooral coördineren en belangen behartigen, zoals PSD al jaren doet.’’ Daarnaast ondersteunt de stichting de jaarlijkse ‘Kerst an de Voart-Iedereen Zingt’, het Strawberry Fields-festival en maken ze boekjes over Dedemsvaart. ,,We willen graag samenwerken, ook met Dedemsvaart Events. Samenwerken is ons ding, zeg maar.’’ PSD wil ook werken aan de vindbaarheid en is druk bezig met een logo en een Facebookpagina. ,,Dan zijn we beter vindbaar.’’