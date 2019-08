Dedemsvaria is als warm bad voor Nies Drenth

Als zesjarig meisje reeds was de nu 54-jarige Nies Drenth bij de eerste Dedemsvaria in 1971 al present. Bijna vijftig later heeft ze haar eerste Dedemsvaria achter de rug als nieuwe voorzitter van het enthousiaste bestuur. Het populaire feest ‘aan de Vaart’ eens ‘van de andere kant’ beleven is haar meer dan uitstekend bevallen.

Nies, hoe was je vuurdoop?

,,In één woord: geweldig! Ik ben echt in een warm bad terecht gekomen. Als enige vrouw in het bestuur ben ik super ontvangen door de vijf heren, Henry van Straten, Niek Wouda, Eltje Brand, Dylan Dankelman en Sjors de Bruin. Wat ben ik achteraf blij dat ik toch ‘ja’ heb gezegd toen vorig jaar september penningmeester Henry van Straten mij polste voor deze uitdagende functie. Als ik terugkijk op deze Dedemsvaria had het voor mij nog wel een week langer mogen duren, ondanks de extreem korte nachten en hierdoor ernstig slaapgebrek haha. Met terugwerkende kracht heb ik ontzettend veel respect gekregen voor al die voormalige bestuursleden. Want een weekje Dedemsvaria organiseren kost een berg aan energie en tijd. Maar het is het dubbel en dwars waard geweest. Op naar volgend jaar.’’

Was het thuisfront ook blij met je beslissing om aanvoerder te worden?

,,Sterker nog. Mijn man René heeft er min of meer zelf voor gezorgd dat ik positief reageerde op het verzoek van het bestuur. Ik had links en rechts wat rondgevraagd en was al van plan om voor de eer te bedanken. Maar hij zei ‘waarom zou je néé zeggen. Dit is op je lijf geschreven’. Hij heeft zelfs deze week flink de handen uit de mouwen gestoken. Gelukkig hadden mijn werkgever en de collega’s van Schuurman Schoenen ook direct zoiets van: moet je doen, hartstikke leuk joh. En dat was het uiteindelijk ook.”

Hoe heb je één en ander aangefietst?