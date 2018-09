Derde trein op traject Hardenberg - Almelo vraagt om passende naam

Injectie olie-afvalwater blijft mogelijk in Hardenberg

26 september Leeggetrokken gasvelden in de gemeente Hardenberg blijven in beeld voor de injectie van olie-afvalwater. In de vergadering van Provinciale Staten stelden CDA, GroenLinks en 50Plus voor om het dumpen van afvalwater van de oliewinning in heel Overijssel uit te sluiten, maar dat voorstel kreeg vanavond tijdens de stemming te weinig steun.