Derde verdachte (19) fatale steekpartij zorginstelling Emmen aangehouden

Laatste dijkhuisje aan Assendor­per­dijk in Zwolle weer bewoond: is sloop nu van de baan?

Sloop bedreigde het laatste dijkhuisje aan de Assendorperdijk in Zwolle, toen het vervallen pand in 2021 overging in nieuwe handen. De nieuwe eigenaar noemde het kort na de aankoop nog een ‘waardeloze bende’. In Assendorp en in de politiek werd gevreesd dat het huisje gesloopt zou worden om plaats te maken voor appartementen. Dat lijkt - in elk geval voorlopig - van de baan.

20 januari