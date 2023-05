Deze 5 clubs hopen de play-offs te ontlopen: wie heeft de beste papieren?

De beste camping voor trouwe viervoe­ters ligt in Mariënberg: ‘Honden brengen mensen bij elkaar’

Hondenbaasjes uitten massaal hun tevredenheid, want zelfs aan het wassen is gedacht. De titel ‘meest hondvriendelijke camping van Nederland’ in 2023 is een volgende pluim voor Marcel Schuldink, eigenaar van vijfsterrencamping De Pallegarste in Mariënberg. Waar het ooit op gang kwam dankzij een rondtrekkende treinreiziger.