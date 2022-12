Deze dames nemen regelmatig een ijskoude duik bij Sibculo: ‘Als je uit het water komt, heb je een soort overwinningsgevoel’

Hoe vonnist rechtbank in strafzaak Almelose kruisboog­schut­ter?

Is Kenzo K. verantwoordelijk voor het doden van Zonund Kardanakyan (70) en Maral Dermovsesian (52) en het met een kruisboog beschieten van hulpverleners? Vanmiddag doet de rechtbank in Almelo uitspraak in de zaak van de Almelose kruisboogschutter.

23 december