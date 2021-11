Deze school in Balkbrug komt met nieuw onderwijsconcept: ‘Minder snel kinderen naar huis sturen’

Organisa­tie concerten in knus kerkje Balkbrug hoopt op terugkeer bezoekers

Het zijn spannende tijden voor de Stichting Kamermuziek Oud Avereest. Weliswaar mogen de bezoekers weer naar de maandelijkse concerten komen, maar de grote vraag is of het publiek na anderhalf jaar verstoken te zijn geweest van de concerten ook daadwerkelijk terugkeert. ,,Bij ons eerste concert hadden we nog te maken met de 1,5 meterregel waardoor we maar weinig bezoekers konden toelaten’’, zegt bestuurslid Stanieke Blanksma. ,,Gelukkig was dat in oktober anders.’’

8 november