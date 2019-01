Diefstal telefoon liep uit op bijna fatale steekpartij in Hardenberg

Het achterhalen van de dief van een telefoon in het centrum van Hardenberg afgelopen zomer leidde bijna tot een dodelijke steekpartij. Het slachtoffer werd in zijn buik, rug en nek gestoken. Maandag stonden vier personen terecht op verdenking van betrokkenheid bij het ernstige steekincident.

Snel ingrijpen van omstanders en ambulancepersoneel voorkwam dat het viertal maandag terechtstond op verdenking van doodslag. Een vrouw ontdekte iets na 3 uur in de nacht dat van 14 juli in café De Buurman haar telefoon gestolen was. Twee vrienden gingen op onderzoek uit en wisten vier verdachten te traceren. Een van hen, de 28-jarige Faical F., had deze telefoon daadwerkelijk op zak. Die zou hem door Feth B. (24) in handen zijn gegeven. Er ontstond een handgemeen waarbij een mes werd getrokken. Een van de twee jongens werd in zijn buik, rug en hoofd gestoken. Kort daarop was de vechtpartij voorbij.

Vrijlating

Wie was het die een mes trok? En was het een of waren het meer verdachten die met het mes staken? F. was de eigenaar van dat mes, maar hij had het die avond niet bij zich. F. verwees naar een 14-jarige verdachte. Meerderen beweren dat het deze minderjarige jongeman was die de steken toebracht. Zijn verhaal kwam maandag niet naar buiten want zijn strafzaak werd maandag aangehouden. Een vierde verdachte, Walid K. (33), werd alleen verdacht van betrokkenheid bij de vechtpartij. Hij is sinds zijn vrijlating afgelopen zomer spoorloos.

F. wist waar het mes was opgeborgen na de steekpartij en wees het de politie aan. Er is te weinig dna-materiaal op dat mes gevonden om te kunnen onderzoeken. Achterop de trainingsjas van F. zat bloed van het slachtoffer. De verdachte denkt dat dit bloed daar via de handen van de minderjarige verdachte terechtkwam. Hij nam de jongen mee achterop zijn fiets kort na het incident.

Asielzoekerscentrum

De officier van justitie uitte zijn frustraties over de afkomst van de verdachten. Ze woonden allen in het asielzoekerscentrum in Heemserveen en waren nog maar kort in Nederland. ,,En dan toch al betrokken raken bij meerdere strafbare feiten’', zei hij, verwijzend naar het strafblad van twee van hen. Bewijs dat de drie meerderjarigen gestoken hebben, is er niet. Wel dat ze hebben gevochten, zei de officier. Hij eiste negen maanden cel tegen F., zeven maanden cel tegen B. en zes maanden tegen de spoorloze K. De verdachten ontkenden betrokken te zijn bij de vecht- of steekpartij.