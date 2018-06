Diefstal van drie auto’s in Slagharen op één dag

Dedemsvaar­ter (50) aangehou­den voor grootscha­li­ge hennep­teelt in eigen fabrieks­pand

14:31 Een 50-jarige man uit Dedemsvaart is vanmorgen aangehouden op verdenking van grootschalige hennepteelt. De verdachte is eigenaar van een fabriekspand in het Groningse Foxhol, waar de politie na een inval duizenden plantjes aantrof en drie verdachten op heterdaad inrekende. In totaal zijn tot dusver zes aanhoudingen verricht.