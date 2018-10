Dierendag: vooral feestje voor dier en kind

VideoSlingers in de winkel. Goodybags met snack en speeltje. Het is donderdag Dierendag, dus gaan alle registers open in de dierspeciaalzaken in het land. Een verwenmoment voor dieren, dat vooral aanslaat bij kinderen. ,,Net als met hun eigen verjaardag krijgen kinderen ook altijd een blij gevoel van binnen als ze een cadeautje kopen voor hun huisdier'', weet Edith Overweg van diersuper Jumper in Hardenberg.

Wat Kerstmis is voor slagers, is Dierendag voor dierenwinkels. Dennis Kluin van dierenspeciaalzaak Flip Kluin in Apeldoorn weet er alles van: ,,Vergeleken met een normale donderdag, verwachten we nu weer extreme drukte in de winkel. Dierendag is een mooi moment om onze winkel te promoten. Klanten verwachten en krijgen dan iets extra's. Dit jaar een goodybag bij besteding van 7,50 euro of meer. Met snackje, speeltje, brokjes erin. Valt Dierendag op woensdag is of zaterdag, pakken we vaak nog iets groter uit omdat de kinderen dan vrij zijn. Vorig jaar met een puzzeltocht door de winkel en een springkussen buiten.''

Bedragen

Buitensporig dure cadeaus worden niet meer dan anders verkocht op Dierendag. Laat staan hondenmanden met diamanten ingezet, zilveren vogelkooitjes of kattenhalsbandjes met robijntjes. Kluin: ,,Kinderen kopen vaak iets van onder de 5 euro. Uitgaven van ouderen schommelen tussen de 7,50 en 10 euro. Het komt weleens voor dat een klant een krabpaal van 300 euro koopt of een hondenmand van 150 euro, maar dat zijn uitzonderingen. En meestal ook geen specifieke Dierendag-aankopen. Op Dierendag zijn het vooral aardigheidjes.''

Edith Overweg van diersuper Jumper benadrukt dat Dierendag vooral een feestje in de winkel is. ,,Veel ouders komen dan met kinderen in de winkel. Het is een mooi moment om eens extra te benadrukken hoe belangrijk het is goed voor je huisdier te zorgen. Al vinden mensen natuurlijk altijd dat ze hun dier verzorgen alsof het elke dag Dierendag is.''

Krabpaal

De presentjes die worden gekocht voor de gezelschapsdieren zijn elk jaar wel ongeveer hetzelfde. Een bot of kluif voor een hond, een lekker knabbeltje voor knaagdieren en vogels, vaak een speeltje in de vorm van een balletje of snoepje voor de katten. Heel soms een mooie krabpaal voor de kat of een kussen voor de hond. Edith Overweg is dit jaar vooral opgetogen over een nieuwe speeltje voor honden, de Jumping Crazy Ball van Flamingo Pet Products. ,,Daar kunnen honden heel leuk mee spelen. Bij aanraking begint de bal te bewegen en er zit een geluidje in.'' Dennis Kluin beveelt catnip (kattenkruid) voor katten aan. ,,Drugs voor de kat noemen wij het altijd. Zijn ze dol op. En voor honden denk ik dat de flatinos het goed gaan doen; knuffels zonder vulling en met een piepje. Als de honden daarmee aan de gang gaan, zit je huis tenminste niet direct onder de witte vulsel-vlokken.''