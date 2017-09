Diervriendelijk pluimveebedrijf Pullen breidt uit

Met de op handen zijnde uitbreiding komt het totaal aantal vleeskuikens bij de familie Pullen op 116.750. Eigenaar Jan Pullen is content met het groene licht van de gemeente Hardenberg, waardoor er buiten het bouwblok nieuwbouw mag worden gepleegd. Voorwaarde is dat Pullen een andere schuur sloopt. Belangrijke overweging voor de gemeente is dat met de nieuwbouw de geuremissie belangrijk wordt teruggebracht.

Diervriendelijk

Voor Jan Pullen is het tevens een bewijs dat de overstap van 2011 naar een meer diervriendelijke manier van boeren, met de zogenaamde wintergartens, ook lonend kan zijn. Zes jaar geleden werd door Pullen de switch gemaakt naar de zogenaamde scharrelpluskuikens. ,,We hadden destijds een traditioneel vleeskuikensbedrijf met 104.000 kuikens'', zegt Pullen. ,,Na die omschakeling zaten we op iets minder dan de helft. De vleeskuikens hebben sindsdien meer ruimte, krijgen daglicht in de serres, zeg maar de wintergartens, er is spelmateriaal om mee te stoeien. Een methode die in Nederland erg in opkomst is.''

Ander ras

Volgens Jan Pullen vergde de bedrijfsomwenteling een investering van minstens één miljoen euro. Bovendien werd er overgeschakeld op een ander ras. Vleeskuikens in de oude situatie waren zogenaamde 'snelgroeiers', het huidige pluimvee doet er in vergelijking met de vorige soort drie weken langer over om tot volle wasdom te komen. De familie Pullen levert sindsdien de zogenaamde Beter Leven-kip met een ster.

Quote Deze kippen zijn een stuk levendiger, ze zijn zelfs aan de wilde kant. Jan Pullen

Bijkomend voordeel is volgens Pullen dat deze methode van pluiveehouden met sterrenkippen prettiger is. ,,Je hebt er als boer meer plezier in. Deze kippen zijn een stuk levendiger, ze zijn zelfs aan de wilde kant. Sinds de overstap naar diervriendelijk hebben we geen medicijnen meer gebruikt.''