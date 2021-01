Digitale buurtkamer in Hardenberg als wapen tegen groeiende eenzaamheid

video Kletslijn voor Zwolse ouderen die door isolement behoefte hebben aan praatje

27 maart Om even je verhaal kwijt te kunnen, voor een gezellig praatje of om een serieuze hulpvraag te stellen. Zwolse ouderen, die normaal misschien even langs de buurtkamer zouden gaan of bijvoorbeeld wekelijks bridge spelen, kunnen in deze tijden van isolatie bellen met medewerkers van WijZ Welzijn. Zij zetten een heuse SamenOuderen Kletslijn op touw.