Dijkwachters checken dijk langs de Vecht voor eventuele noodsituaties

Met de satelliettelefoon in de hand, regen en wind trotserend, liepen de dijkwachters vanochtend over de dijken langs de Vecht. De vrijwilligers moeten in noodsituaties de staat van de dijken controleren, door middel van patrouilles. Vanochtend werd er geoefend. Het Waterschap Vechtstromen heeft op enkele plaatsen ‘schade’ aangebracht en deze in beeld gebracht met foto’s.

,,Alle schadeplekken zijn gevonden’’, zegt Marga Oosterveld. ,,Het was voor ons een goede oefening om met de vrijwilligers van het dijkleger over de dijk te gaan.’’ Of het dijkleger nu ‘rampproof’ is kan ze niet bevestigen. ,,Uiteindelijk moet je het toch in de praktijk ervaren en het kan natuurlijk altijd misgaan, maar we zijn in ieder geval goed voorbereid op hoogwater.’’

Hoogwater 1998

Gert Jonkhans weet zich de laatste keer dat het hoogwater was nog goed te herinneren. ,,Het water stond maar een paar centimeter onder de brug en we stonden op het punt om bij Gramsbergen de dijk door te steken. Pas op het allerlaatste moment hebben we dat af kunnen blazen anders was het de eerste keer na de oorlog geweest dat dit gebeurd zou zijn.’’

,,De grond was toen helemaal verzadigd’’, vult Jan van Hoek aan. ,,Dat is nu totaal anders. Maar ook de droogte zorgt voor schade aan de dijk. Onze vrijwilligers zijn onze oren en ogen langs de dijk en houden deze goed in de gaten.’’ Dat is een behoorlijke opdracht want Waterschap Vechtstromen heeft maar liefst 137 kilometer dijk binnen haar regio. ,,We hebben hier weliswaar geen primaire dijken, maar kunnen wel overlast hebben van hoogwater. De extremen nemen in de komende jaren toe’’, zegt hij. ,,Maar we kunnen het hoge water steeds eerder zien aankomen al zou het mooi zijn om bij nood te kunnen beschikken over actuele satellietbeelden.’’

Aanwas