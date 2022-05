Dikke hond Vlekkie kan dankzij gulle gevers voor de tweede keer onder het mes

Over weldoeners heeft Vlekkie niet te klagen. Het hondje met obesitas bij Dierenopvang Koningen in Balkbrug stond vorige maand in deze krant , toen dierenliefhebbers geld doneerden om een operatie aan zijn versleten achterpoot te betalen. Deze week was het weer mis.

Nu begaf zijn andere achterpoot het. En opnieuw werd gul gegeven, waardoor Vlekkie wederom onder het mes kon. Vanaf nu moet de zon gaan schijnen in zijn hondenbestaan.

Zo begon het vorige maand, met een melding van Astrid Koningen van Dierenopvang Koningen in Balkbrug: ‘Vlekkie is een ontzettend lief mannetje van vijf jaar jong en werd gisteren aangeboden voor euthanasie bij de dierenarts. Hij heeft namelijk zijn knieband van zijn linkerachterpoot gescheurd en dat vonden zijn baasjes een te dure operatie.’

Dieet

Binnen een dag had ze 2500 euro binnen van gulle gevers. Met 1000 euro operatiekosten had ze daardoor meteen een reserve om het veel te zware hondje op dieet te zetten en na het afvallen door een fysiotherapeut te laten behandelen. Want de vorige eigenaar mestte het dier ongeremd vol. Vlekkie had twee keer het gezonde lichaamsgewicht: niet de gebruikelijke 17 maar 34 kilogram.

Het afvallen ging goed na de eerste operatie. ,,Hij is nu bijna vier kilogram kwijt, al moet je voorzichtig zijn met te snel afvallen, dan is er kans op leververvetting”, weet Koningen. Maar deze week begaf de andere achterpoot het abrupt en liep hij opnieuw mank. Door overgewicht stonden die kniebanden eveneens onder druk.

Quote Maar het wordt straks echt een ander hondje, je kent hem over een jaar niet meer terug Astrid Koningen

Nieuwe eigenaren

En dus moest er weer geld worden gevraagd via social media en opnieuw lukte dat. ,,We zijn nu net aan, maar er is nog wel geld nodig voor revalidatie. Hij zal hier dan ook langer blijven. Over acht weken kan hij pas naar de nieuwe eigenaren, wanneer hij voldoende is afgevallen en goed kan lopen.”

Zijn nieuwe baasjes waren volgens Koningen ‘enorm verdrietig’ en doneerden vanzelfsprekend ook een bedrag. ,,Maar het wordt straks echt een ander hondje, je kent hem over een jaar niet meer terug”, vertelt ze terwijl ze Vlekkie in de gaten houdt en hem even aait. ,,Zet hem op Vlekkie, we gaan er weer voor.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.