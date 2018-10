Dinand (25) uit Den Ham hoort bij beste 3 monteurs van Europa

„Wat een geweldig gevoel is dit!”, zegt Dinand Hekman. De Hammenaar mag zich de op twee na beste monteur van landbouwmachines in Europa noemen.

Hekman won brons bij de EuroSkills in Boedapest, het Europees Kampioenschap voor beroepen. „Het was d’r op of d’r onder. Ik hoopte wel op een medaille, maar had het niet verwacht”, aldus Hekman. Hij ondervond concurrentie van vijftien andere monteurs.

De 25-jarige Hammenaar, werkzaam bij Timmerman in Hardenberg, rondde afgelopen zomer zijn opleiding af op het ROC Aventus in Apeldoorn. Hij werd geselecteerd om mee te doen aan de voorrondes voor de SkillsHeroes-wedstrijden, in de IJsselhallen, in Zwolle. „Bij die wedstrijden moet je dan een storing in een trekker of een andere machine oplossen.”

Nederlands kampioen

In Zwolle werd hij eerste, waardoor hij zich Nederlands kampioen heavy vehicle technology mag noemen. En hij plaatste zich daarmee voor de EuroSkills. Daar wachtten hem in drie dagen tijd vijf verschillende opdrachten.

Team Nederland won één gouden medaille in de categorie bouwtimmeren en vier bronzen medailles in de categorieën tuinaanleg (team van twee), etaleur en mobiele werktuigen, de categorie waarin Hekman streed.

In de Hungexpo in Boedapest streden meer dan 500 deelnemers uit 28 landen in 37 beroepsgroepen voor een plek op het erepodium. Nederland deed mee in 27 vakrichtingen.

Mbo-scholen

De deelnemers aan EuroSkills kwalificeerden zich onder meer door deelname aan Skills Heroes, de vakwedstrijden voor het mbo. In het schooljaar 2018/2019 doen vrijwel alle mbo-scholen mee aan de nieuwe editie vakwedstrijden.

Momenteel doen studenten van 857 opleidingen in 60 wedstrijdrichtingen mee. Zij maken kans om zich te kwalificeren voor de volgende lichting van Team Nederland, de selectie die meedoet aan WorldSkills, het WK voor beroepen dat in augustus 2019 plaatsvindt in het Russische Kazan.