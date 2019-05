Directeur Attractiepark Slagharen stopt na vier maanden al vanwege ‘andere verwachtingen van de baan’

De nieuwe directeur van Attractiepark Slagharen stopt per direct met zijn werk. Dat meldt het pretparken. Wouter Pops stond slechts vier maanden aan het hoofd van het Overijsselse pretpark.

Nu heeft hij besloten om te stoppen, om persoonlijke beweegredenen, meldt Jo-Ann Venema, directeur marketing en sales van het attractie- en vakantiepark.

Andere verwachtingen

Pops zou vooraf andere verwachtingen hebben gehad van de baan. Hij werkte al bijna zestien jaar voor Slagharen. De afgelopen jaren was hij operationeel directeur, sinds januari was hij ‘general manager’. Nu kiest hij ervoor om het bedrijf helemaal te verlaten. Er is nog geen opvolger in beeld.

Waterpark

Voorlopig nemen andere leden van het managementteam de taken van Pops over. Ook voormalig directeur Wouter Dekkers houdt nog een oogje in het zeil. Hij stapte onlangs over naar waterpark Tropical Islands in Berlijn, een zusterpark van Slagharen.

Volledig scherm Parkdirecteur Wouter Pops, wethouder Jan ten Kate en Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland (vlnr) openen de nieuwe voetgangerstunnel van Attractiepark Slagharen. © Attractiepark Slagharen

Pops volgde in januari Dekkers op als ‘general manager’ van Slagharen. Hij kon aan de slag met de realisering van de voetgangerstunnel die in april werd geopend. Ook is er nog ruimte voor verdere ontwikkeling van het park op het terrein achter het reuzenrad, waar in 2017 verouderde vakantiehuisjes zijn verwijderd.

Accepteren

Voormalig directeur Dekkers betreurt het vertrek van zijn opvolger: ,,Ondanks de zorgvuldige voorbereiding van mijn opvolging als general manager, en de onvoorwaardelijke steun van het managementteam, hebben we in overleg moeten accepteren dat Pops zijn functie neerlegt.’’

