Directeur Slagharen stort zich in spoedcursus pretparken: ‘Ik heb ontzettende hoogtevrees’

Dave Storm stort zich begin september in een ‘spoedcursus pretparken’. De nieuwe algemeen directeur van Attractiepark Slagharen blijft het liefst met beide benen op de grond. ,,De Eiffeltoren bijvoorbeeld durf ik niet te beklimmen. Daar ga ik van mijn levensdagen niet in, want ik heb ontzettende hoogtevrees. Maar vorige week ben ik hier toch in de Gold Rush gestapt, en in de Free Fall. Met angst en beven, maar het was nog leuk ook. Achteraf.’’