Discofeest 'Back Home' in Hardenberg keert niet meer terug

Deejays Charles Fontijn, Gert Tack, Dick Zwiers, Henk Smit, Cor Hoeben en Roel Zweers wilden op 28 oktober nog een keer de sfeer laten herleven uit voormalige discotheken als The Castle, Papillon en The City. Maar in de afgelopen periode kwamen zij erachter dat vroegere tijden definitief vervlogen zijn. ,,De kans dat we weer een Back Home als vanouds zouden krijgen was volgens ons minimaal", stelt Zweers. Een van de signalen was een tegenvallende kaartverkoop.