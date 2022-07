Dit bijzondere paard gaat in je hart zitten, weten ze in Hardenberg: ‘Ongelofelijk sterk én lief’

Na twee volle coronazo­mers is het nu vooral stil op de camping van Anton in Oudleusen: ‘Plek zat’

Waar Nederlanders de vorige twee zomers door corona het vakantievertier vooral in eigen land zochten, is het nu een stuk rustiger op de camping. Bij De Stuwe in Oudleusen wisselen de bezette en vrije plekken op het veld elkaar af. Voor eigenaar Anton van der Vegt even slikken. ,,Iedereen gaat weer naar het buitenland. Het is hier stil.”

24 juli