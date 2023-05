Dit is hoeveel elektrische voertuigen er zijn in Hardenberg

Ommen roofde geen Joods vastgoed, maar had panden wel graag in bezit: ‘Ze liet niet los’

‘Het is uitgesloten dat de gemeente Ommen onteigend Joods vastgoed van de Duitse bezetter heeft gekocht’. Dat is een van de conclusies van onderzoek door de Radboud Universiteit. Maar de vasthoudendheid waarmee Ommen ná de oorlog alsnog panden in het bezit wilde krijgen, lijkt op zijn minst twijfelachtig.