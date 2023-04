Dit is hoeveel oranje auto's er in Hardenberg rondrijden

Worden jonge mensen enthousi­ast van deze nieuwe busrit door Hardenberg? ‘We moeten het imago van grijs doorbreken’

Tot de coronacrisis was er de Kleppertoer, maar dat is voltooid verleden tijd voor de Historische Vereniging Hardenberg. Tijdreis Hardenberg is de toekomst, een georganiseerde rit die vooral ook jongere mensen de bus in moet krijgen.