Dit jaar al negen drugslabs ontdekt in Oost-Nederland, een record

Gynaecolo­gen Harden­bergs ziekenhuis makkelijk bereikbaar via BeterDicht­bij

15:04 De gynaecologen in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg zijn makkelijk bereikbaar voor patiënten die gebruik maken van de app BeterDichtbij. Zo kunnen zij onderzoeksuitslagen via hun smartphone ontvangen, of tussen de consulten door korte vragen stellen aan hun gynaecoloog. Hiermee kunnen de patiënt en de behandelaar tijd besparen.