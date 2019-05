Dit zijn de drie scenario's voor aanlegplaatsen in het Vechtpark

Na vier 'werksessies’ liggen er drie scenario's voor de aanlegplaatsen in het Vechtpark. Uitbreiden van de huidige haven, eerherstel voor de gedempte haven of een totaal nieuwe haven zijn de opties. Maar voordat de knoop wordt doorgehakt, mag ‘iedereen er wat van vinden’, meldt de gemeente.

Nu de Vecht steeds meer bevaarbaar is, krijgt het nieuwe Vechtpark steeds meer vorm. Een van de onderdelen daarvan is de aanleg van meerdere aanlegsteigers. Met de extra aanlegplaatsen wil de gemeente ervoor zorgen dat ook recreanten op een boot Hardenberg kunnen bezoeken. In het kader van burgerparticipatie heeft de gemeente verschillende ontwerpsessies gehouden om tot een plan te komen. Omwonenden, ondernemers, natuurorganisaties en watersporters mochten hun mening geven over de plek, hoe ze eruit moeten zien en welke voorzieningen er nodig zijn. Inmiddels liggen er drie scenario’s klaar voor de aanlegplaatsen.

De huidige haven

Het eerste scenario richt zich vooral op de huidige haven en het uitbreiden van het aantal ligplaatsen langs de kade. Eerder al gaven omwonenden aan dat ze een 'grote' haven willen voorkomen. ‘Begin klein, kijk hoe het werkt en groei dan veder’, klonk het bij de eerste informatiesessie. ,,Dat is dit scenario, het kleine scenario’’, verduidelijkt communicatieadviseur Carina van der Veen. ,,Het is een groeiscenario. De aanlegsteiger wordt dan aangepast en wat geoptimaliseerd. De kade kan eventueel verlengd worden.’’ In dit plan is er ook ruimte voor historische schepen en rondvaartboten. ,,Er zijn dan twintig ligplaatsen, maar wel met mogelijkheid tot uitbreiding.’’

Gedempt of nieuw?

Eerherstel van de gedempte haven, dat is scenario twee in een notendop. Een deel van de parkeergarage zou verdwijnen, de gedempte haven wordt dan deels weer geopend. Van der Veen: ,,Er is dan plek voor vijftig vaste ligplaatsen.’’ Ook komen er dan voorzieningen voor de toeristen die aanmeren, zoals waterpunten en sanitaire voorzieningen. ,,Maar dat is allemaal nog globaal, dat wordt nog verder uitgewerkt.’’ In het derde scenario komt er een nieuwe haven tussen de Voorstraat en de Europaweg. ,,De extra haven komt dan aan de kant van de Europaweg, ter hoogte van De Opgang.’’ Deze nieuwe haven zorgt voor vijftig aanlegplaatsen. De bestaande haven wordt dan gebruikt voor verhuur en rondvaarten.

Inloopbijeenkomst

De drie plannen worden op de inloopbijeenkomst op 27 mei voorgelegd aan inwoners van Hardenberg. ,,Het is echt de bedoeling dat mensen er wat van vinden’’, benadrukt Van der Veen. ,,Wij als gemeente vinden er nu niks van, dit is echt iets van de stakeholders. We willen weten wat de inwoners vinden. De reacties worden meegenomen, dan pas komt er een advies en worden de plannen aangeboden aan het college van B&W. Daarna wordt het voorgelegd aan de gemeenteraad, en dan pas wordt het uitgewerkt.’’