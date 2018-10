DJ Jeroen Post naar Pump up the 90's in Hardenberg

Video Zwemplas Oldemeijer bij Hardenberg staat droog

9 oktober Wie niet beter weet denkt dat recreatieplas De Oldemeijer bij Hardenberg de strijd tegen de aanhoudende droogte heeft verloren. Het terrein oogt meer als de 'Sahara' in Ommen dan als een zwemparadijs. Slechts hier en daar is nog wat water te bespeuren. Plek voor een verfrissende duik is er niet, hooguit een paar vissen trekken hier nog hun 'baantjes'. De ultralage waterstand is echter niet het gevolg van de al maandenlang durende droogte in onze regio, maar van schoonmaakwerkzaamheden door Staatsbosbeheer, stelt boswachter Nico Arkes gerust.