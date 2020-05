Dochters ontroerd door vondst brieven die hun vader in hongerwinter vanuit Vechtdal schreef aan zijn Haagse verloofde

Opgestapt Fo­rum-Statenlid Chilion Snoek: ‘Antisemi­tis­me is voor mij de grens’

1 mei Hij twijfelde al langer over zijn lidmaatschap van Forum voor Democratie (FvD), maar het nieuws over antisemitisch taalgebruik in FvD-appgroepen gaf voor Statenlid Chilion Snoek (30) uit Balkbrug de doorslag. Snoek gaat de partij GO (Groep Otten) in de Overijsselse Staten vertegenwoordigen.