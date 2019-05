Dode bij frontale botsing bij Balkbrug

Geen aanleiding om station Bergent­heim op korte termijn te heropenen

16:00 Er is nog geen directe aanleiding om het station Bergentheim te heropenen. De provincie Overijssel en de gemeente Hardenberg hebben de haalbaarheid van het plan onderzocht en de conclusie getrokken dat de heropening nu niet realistisch is. Er zitten te grote financiële gevolgen aan en het is nu nog niet in te passen in de dienstregeling. Plaatselijk Belang geeft echter niet op en blijft geloven dat het station ooit heropend wordt.