Dode bij ongeluk op N377 bij Dedemsvaart, vrachtwagen in brand

Video + UpdateBij een ongeluk op de N377 tussen Dedemsvaart en Slagharen is de bestuurder van een personenauto om het leven gekomen. De vrachtwagen waarmee de auto in botsing kwam, vloog na het ongeluk in brand. De provinciale weg tussen beide plaatsen is in beide richtingen afgesloten.