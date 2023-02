Dode bij steekincident op azc Hardenberg, verdachte aangehouden

Pastoor stort zich als ‘Tjerk van de Kerk’ in Sallands carnavals­ge­druis: ‘Geschenk uit de hemel’

Pastoor André Monninkhof van de Emmanuelparochie, waar elf geloofsgemeenschappen onder vallen in het Vechtdal en Noord-Salland, is een groot liefhebber van carnaval. Als ‘Tjerk van de Kerk’ loopt hij in de weken voor Vastenavond voorop in carnavalsvieringen.