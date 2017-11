Dode wolf gevonden in Kloosterhaar: 'Hij was zó groot, en die tanden!'

Linnartz is enthousiast over het feit dat de wolf nu wederom is gespot. ,,Het lijkt al bijna niet bijzonder meer’’, lacht hij. ,,Dit is al de vierde keer in korte tijd dat de wolf in Nederland wordt gezien.’’ Die sterke stijging is overigens niet vreemd. ,,Ze komen allemaal uit Duitsland en daar groeit de wolvenpopulatie.’’



In theorie kan de vandaag gevonden wolf in Kloosterhaar dezelfde zijn als het exemplaar dat enkele weken geleden op de Veluwe in levenden lijve werd gezien. ,,Wolven kunnen op een dag wel 50 kilometer afleggen, dus dat is inderdaad niet ondenkbaar’’, stelt Linnartz.