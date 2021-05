Doel al bereikt volgens Bergentheim en Kloosterhaar: ‘Meer windmolens overbodig’

Oude ziekenhuis Hardenberg niet karakteris­tiek genoeg: ‘Alles plat, boem’

17 april Het in 1969 geopende Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg is een toonbeeld van de Nieuwe Zakelijkheid, waar wijlen architect J.P. Kloos voor tekende. Daarom vindt raadslid Gijs Schuurman dat dit markante gebouw op de gemeentelijke lijst had moeten staan van beeldbepalende panden die het behouden waard zijn.