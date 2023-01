Dominee Jan Slomp (90) uit Heemse koesterde daadkracht van zijn vader: ‘Verzet niet kleineren’

Vrachtwa­gen­chauf­feur neemt een brug te vroeg: trailer vol kippen stort in Duits kanaal even voorbij Hardenberg

Een trailer met duizenden kippen is vanmorgen net over de Duitse grens in een kanaal gestort. De chauffeur van het pluimveetransport nam een brug te vroeg. Die was niet berekend op het enorme gewicht van de combinatie waardoor de aanhanger in het kanaal terecht kwam.

29 december