Dood van Syrische vluchteling (24) zet spanningen op scherp in azc Hardenberg: ‘Een knoop in je kop’

Soms hoopt Danny (50) dat hij niet meer wakker wordt, maar dan denkt hij aan zijn vrouw, dochter (21) en zoon (17)

Het is een strijd om die enige échte levensbehoefte: lucht. Danny Snoek (50) is chronisch astmapatiënt. Categorie zeer ernstig. Zijn adembenemende strijd wordt soms verlicht met een behandeling in het Nederlands Astmacentrum in Davos. De 125 jaar oude kliniek in Zwitserland is van levensbelang voor de doodzieke Almeloër, en zijn lotgenoten. Maar hoe lang is de kliniek er nog?