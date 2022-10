Doorbraak rond kanaaldrama? ‘Cruciale fout in onderzoek, nieuwe damwanden oorzaak verzakkingen’

Roan (6) had op zijn spacescoo­ter geen schijn van kans. Verdachte dodelijke aanrijding ‘reed veel te hard’ in Staphorst

Niets maar dan ook niets zou de 54-jarige Harm V. uit Rouveen hebben gezien op die avond in maart 2021, toen hij in zijn auto bij Staphorst reed. Plots hoorde hij een klap. Het was de 6-jarige Roan Dunnink op zijn spacescooter, een soort step. De jongen overleed ter plekke. Volgens de officier van justitie reed V. veel te hard.

