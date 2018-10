Doordeweeks werkt hij als docent, maar in het weekend is John onder de adel

Voedsel­bank Hardenberg-Om­men blijft groeien

14:09 Voedselbank Hardenberg-Ommen voorziet in een grote behoefte. Tien jaar geleden begon het vrijwilligerswerk met de verstrekking van voedselpakketten aan 37 gezinnen, tegenwoordig komen zo'n 250 huishoudens elke week een pakket ophalen. Eind dit jaar zal dat aantal zijn gestegen naar 280, verwacht bestuursvoorzitter Hendrik-Jan Pastink. In die flinke groei past ook een nieuw onderkomen, want in het pand aan de Zwingel in Hardenberg groeide de Voedselbank de afgelopen jaren uit het jasje. Naar schatting circa 150 belangstellenden namen zaterdagmorgen een kijkje in het nieuwe bedrijfspand aan de Nijverheidsstraat 2, dat afgelopen zomer in gebruik werd genomen.