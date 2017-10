Dorpshuis De Krim stookt voor hele planeet

Dorpshuis De Planeet in De Krim is niet meer van deze tijd en moet vervangen worden door een multifunctionele accommodatie (mfa) met sporthal. Daar is iedereen het wel over eens, getuige ook de intentieverklaring die tijdens het Oranjefeest door alle partijen inclusief de gemeente is ondertekend.

Maar een eenmalige gemeentelijke subsidie van circa acht ton staat nog niet op de definitieve begroting. Daar gaat 'heel' De Krim dinsdagmiddag 31 oktober wel voor pleiten in de oriënterende begrotingsvergadering.

Aanbouwen

De gemeenteraad moet nu de knoop doorhakken, stelt Marc Bunskoek van de werkgroep mfa die is gevormd door Plaatselijk Belang en de dorpshuis-stichting ('Sociaal en Cultureel Werk De Krim'). ,,Als straks tegen 2023 de scholen nieuwbouw nodig hebben moeten we niet hoeven te zeggen 'wat jammer dat we toen toch geen mfa hebben gebouwd'. Want die twee scholen kunnen bij de mfa aanbouwen zodat je meer gebruik kunt maken van gezamenlijke voorzieningen. Dat is beter voor de exploitatie.''

Sjoelbakken

Een rondje door het dorpshuis leert dat het in 1962 geopende en veelvuldig uitgebreide gebouw inclusief installaties gedateerd zijn, en zeker niet duurzaam. In toch al smalle gangen staan sjoelbakken en dartborden opgeslagen, enkele nooduitgangen van het jeugdhonk annex vergaderruimte zijn afgesloten. Op het podium van de vroegere gymzaal worden net grote gordijnen vervangen.

Brandvertragend

,,Daar komen nu brandvertragende gordijnen'', vertelt Henk Reinders van de stichting Sociaal en Cultureel Werk De Krim die het dorpshuis exploiteert. ,,Onlangs is een onderzoek gedaan naar de veiligheid in de verschillende ruimten. De meest noodzakelijke maatregelen nemen we nu, zoals de vervanging van deze gordijnen, maar we willen geen geld weggooien dat we straks goed voor de nieuwbouw kunnen gebruiken.'' ,,Het gebouw is ook helemaal niet duurzaam'', vult PB-penningmeester Johan Reefman aan. ,,Die oude gymzaal bijvoorbeeld heeft een halfsteensmuur en nauwelijks isolatie. En de centrale verwarming brandt in alle ruimten even hard, met maar één thermostaat voor het hele gebouw. De gemeente past nu al elk jaar 12.000 euro bij op de exploitatie van het dorpshuis, wat vooral nodig is vanwege de hoge energielasten.''

Sluitend

Voor de nieuwbouw wordt van de gemeente eenmalig 800.000 euro gevraagd. ,,Als dit financiële gat wordt gedicht krijgen we een sluitende exploitatie voor de mfa, met een volwaardige sporthal die volop bezet zal zijn met scholen, streetdance, korfbal en voetbal. De gemeente valt zich hier geen buil aan, we komen straks niet meer terug bij de gemeente voor extra geld'', belooft Bunskoek, die naar succesvolle mfa's in de Raalter kerkdorpen Luttenberg en Nieuw Heeten verwijst waar de gebruikers elkaar versterken.