Drie gemeenten sturen brief aan minister: ‘Geen Natura 2000 voor Reestdal en vloeivelden De Krim’

Drie uur gratis parkeren kost elke Hardenber­ger bijna 2 euro per jaar

6 februari Drie uur gratis parkeren in twee parkeerkelders is aantrekkelijk voor bezoekende automobilisten, maar kost Hardenberg jaarlijks 120 mille extra. Omgerekend per inwoner is dat bijna 2 euro. En dat terwijl betaald parkeren al geen melkkoe was.