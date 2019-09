Drie gewonden bij botsing busje en auto in Lutten

De Krim vraagt vergunning voor bouw MFA

19 september De ‘stichting De Krim voor sociaal en cultureel werk’ gaat voortvarend door met het realiseren van een multifunctionele accommodatie (MFA) voor het dorp. Het plan is verder uitgewerkt en bij de gemeente Hardenberg is al een zogeheten omgevingsvergunning aangevraagd die de bouw mogelijk moet maken. Hoewel het streefbedrag van drie ton als eigen bijdrage vanuit de gemeenschap nog niet is bereikt, wordt wel gemikt op het in gebruik nemen van het complex medio 2021.