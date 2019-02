Drie jaar cel voor ‘producent’ van drugslab in boerderij Schuinesloot, boer vrijgesproken

Een 45-jarige man uit Tilburg heeft drie jaar cel gekregen voor zijn rol bij de grootschalige productie van amfetamine in een illegaal lab in Schuinesloot. De eigenaar van de schuur is vrijgesproken van betrokkenheid bij de productie van harddrugs.

Dat bleek maandag uit het vonnis van de rechtbank in Zwolle. Het gaat om een zeer groot lab waar volgens het Openbaar Ministerie een maandomzet van 840.000 euro gedraaid kon worden.

Bij de inval vorig jaar zomer werd in de schuur achter een manege ruim 20.000 liter aan chemicaliën aangetroffen. Toen het arrestatieteam het pand binnenviel, renden twee personen weg. Een van hen was de 45-jarige Toon van den D. Hij zei dat hij er slechts kwam schoonmaken en het was de eerste keer dat hij de schuur van binnen zag. Hij werd nog in laboratoriumpak aangehouden bij een tankstation in Slagharen.

77 graden

Duidelijk is dat het laboratorium in functie was ten tijde van de inval. Zo was een van de vaten op een temperatuur van 77 graden. Iets dat volgens experts alleen te verklaren is als kort ervoor ruwe amfetamine-olie in die vaten is gegoten.

De verdachte is onder meer door de eigenaar van de schuur herkend als een van de medewerkers die er zeker vijf keer eerder bezig waren. Ook in april al straalde zijn telefoon een mast in de buurt aan. Tegen de man was ook drie jaar cel geëist.

Eigenaar schuur

De eigenaar van de schuur, de 50-jarige Willem A., hoorde twee weken geleden anderhalf jaar cel tegen zich eisen. Hij had zijn schuur verhuurd aan ‘Brabantse meubelmakers’. Zo heeft hij gezien dat medewerkers er metaalbeslag in tonen aan het logen waren.