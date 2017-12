Drie miljoen voor zuinige Hardenbergse straatverlichting

In de hele gemeente staan zo'n 18.400 verlichtingsarmaturen langs straten en op pleinen. Daarvan zijn er circa 8.750 sterk verouderd, waardoor deze achterlopen op gebied van duurzaamheid en energiebesparing. Die lantaarns moeten uitgesmeerd over een periode van zes jaar worden vervangen door energiezuinige led-verlichting.

Bij de vervanging van afgeschreven armaturen wordt meteen ook bekeken of de verlichtingscapaciteit ter plekke niet te hoog is, waardoor eventuele lichthinder voor de omgeving zoveel mogelijk kan worden teruggedrongen. Hardenberg trekt jaarlijks een half miljoen euro uit voor de verdere verduurzaming van de openbare verlichting. Te beginnen in 2018, waarvoor de gemeenteraad bij de behandeling van de begroting voor komend jaar al groen licht heeft gegeven. Tot en met 2023 loopt de investering voor Hardenberg daarmee op tot een totaal van drie miljoen.

Plaatselijk Belang

Betrokken verenigingen voor Plaatselijk Belang worden door de gemeente geïnformeerd zodra vervanging van verlichting in hun gebied eraan zit te komen. Burgemeester en wethouders van Hardenberg 'beloven' in het collegevoorstel om zoveel mogelijk rekening te houden met eventuele opmerkingen of suggesties. Vóór de uitvoering begint worden betrokken inwoners en organisaties ook geïnformeerd over de planning.

Aanbesteding

Hardenberg gaat de inkoop van de armaturen niet in haar eentje aanbesteden, maar samen met vijf buurgemeenten en de provincie Overijssel. Dat andere gemeenten zijn Dalfsen, Zwolle, Olst-Wijhe, Steenwijkerland en De Wolden. Zwolle, dat veel ervaring heeft met grootschalig inkopen van openbare verlichting, wil die gezamenlijke Europese aanbesteding op zich nemen. Er wordt rechtstreeks ingekocht bij leveranciers, in eerste instantie armaturen die de komende twee jaar oudere verlichting moeten vervangen. Daar is een gezamenlijk bedrag van twee miljoen euro mee gemoeid. De gunning wordt verleend aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Na de eerste twee jaar worden de aanbesteding en de samenwerking geëvalueerd, en voortgezet als die positief worden beoordeeld. De gemeenten in de regio Zwolle werkten ook al samen in het project 'Bewust verlichten', dat eind 2016 succesvol is afgerond.

Monteren