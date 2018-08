Drie verdachten steekpartij Hardenberg blijven vastzitten

Video Slachtof­fer dodelijke steekpar­tij in Dedems­vaart is 34-jarige inwoner

16:14 Het slachtoffer van de dodelijke steekpartij in Dedemsvaart is een 34-jarige bewoner van deze plaats. De verdachte is een 46-jarige plaatsgenoot. Volgens omwonenden kwam de steekpartij voort uit een ruzie in de relationele sfeer.