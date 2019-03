Dromen van de Nedersaksenlijn tussen Hardenberg, Emmen en Groningen

Kiran (30) wil na leven in azc Hardenberg wat terug doen: ‘Iedereen heeft mij geholpen’

6:30 Ruim een jaar geleden werd Kiran door haar ‘buddy’ Ria teruggebracht naar het asielzoekerscentrum (azc), als ze weer gezellig gegeten hadden samen. Daar aangekomen overviel de eenzaamheid weer. Nu loopt Kiran haar eigen buddy naar het azc, om vervolgens in haar eigen huisje in Hardenberg op de bank te kruipen. De 30-jarige ‘nieuwe’ Hardenberger is zo dankbaar voor het buddyproject, dat ze nu zelf buddy is: ,,Het is zo speciaal.’’