Droog, droger, droogst... Maar op de Engbertsdijksvenen bloeit de hei

,,Augustus is nog altijd dé maand om de hei op te gaan’’, vertelt Kees Jan Westra van Staatsbosbeheer. Hij is boswachter publiek, bij hem kun je aankloppen voor excursies maar ook met vragen of klachten over het beheer van terreinen in Twente en het Vechtdal. Deze maand kleuren de hogere delen in de Engbertsdijksvenen paars door de bloeiende struikhei.