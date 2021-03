Droog en warm in auto smullen langs Vecht en Reest: Route Culinair smaakt naar meer

Karlijn ‘knock-out’ in The Voice of Holland; maar genoten en veel geleerd

23 februari Karlijn Luisman uit Hardenberg zal de komende weken niet meer schitteren in The Voice of Holland. In de zogeheten ‘Knock-outs’ mocht haar coach Ali B maar twee van zijn zes teamleden meenemen naar de komende liveshows. Uiteindelijk nam hij ‘met pijn in het hart’ afscheid van Karlijn, die hij omschreef als een ‘heel groot talent’.