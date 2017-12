Droom van Antony (40) in duigen na inbraak bij dagbesteding

,,Ja, ik ben wel een beetje boos", vertelt Antony Kootstra in het kantoor van de Kringloop aan de Bruchterweg dat tijdens een nachtelijke inbraak helemaal overhoop is gehaald. Ergens tussen de spullen die uit de kasten werden getrokken zat zijn spaargeld. Geen astronomisch bedrag, maar voor hem wel een som geld met ook emotionele waarde.

Lief en leed

Al twee jaar werkt Antony bij dagbesteding de Kringloop, samen met vijftien andere cliënten en een groep van pakweg 25 vrijwilligers. Lief en leed worden gedeeld, evenals lunch en zo men wil elke dag een warme maaltijd. Een inbraak in de nacht van woensdag op donderdag betekende een ernstige verstoring van het veiligheidsgevoel van deze kwetsbare doelgroep.

,,We hebben de cliënten maar een vrije dag gegeven toen we de inbraak ontdekten", vertelt eigenaar Rudie Lubbers. In de zomer van 2015 startte hij het kringloopbedrijf als zorgbedrijf. ,,We kunnen onze cliënten echt werk bieden en een veilige plek bovendien. Dat betekent heel veel voor hen, want het biedt hen de kans op een normaal sociaal leven."

De fooienpot

Behalve de spaarcenten van Antony nam de inbreker ook de inhoud van de kassa mee, de fooienpot die er bij stond en uit het kantoor een bedrag van ruim 1200 euro dat gereserveerd was voor het wok-uitje voor vrijwilligers en cliënten. Toch een behoorlijke buit voor een kringloopbedrijf.

,,We hebben er in ieder geval van geleerd om geen geld meer in het pand achter te laten", stelt cliëntbegeleider Arno Dammeller. Net als Lubbers is hij afkomstig uit te zorg, maar koos hij er voor om mensen met een verstandelijke beperking of een verleden in de psychiatrie een zinvolle dagbesteding en een sociaal leven te bieden. ,,Al het geld dat met het kringloopbedrijf wordt verdiend gaat naar de doelgroep."

Kringloopbedrijf

Eigenaar Lubbers ontdekte 's morgens dat een ruit was ingeslagen, de kassa vernield en het kantoor overhoop was gehaald. Toen hij zich de ernst van de situatie besefte werd de politie gebeld. Die neemt de zaak verder in onderzoek. Mogelijk kan het helpen dat er camerabeelden beschikbaar zijn gesteld van een naast het kringloopbedrijf gelegen parkeerterrein.

Antony is de eerste teleurstelling al weer wat te boven. Na twee jaar mag hij zich best 'onderdirecteur' noemen. Hij verricht allerhande werkzaamheden en onderhoudt ook enkele externe contacten, zoals met de vuilophaaldienst. ,, Ik heb hier heel veel geleerd." Ook om te sparen dus. Hij is er trots op en wil zich niet uit het veld laten slaan. ,,Rudie helpt me er mee. Dinsdag breng ik weer 12,50 euro mee. Ik begin gewoon weer opnieuw. We zullen alleen iets anders moeten bedenken om het te bewaren.