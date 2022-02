Droomvondst in Collendoorn: drie vuurstenen bijlen: ‘Hier dromen we van’

Remmen los voor carnaval in Vechtdal: ‘We hebben er zin in’

Maandenlang was er onzekerheid, maar De Venekloeten uit Dedemsvaart gaan in het carnavalsweekeinde een mooi feestje bouwen. Met de aangekondigde versoepelingen die op 25 februari van kracht worden, is dat toch mogelijk. ,,We hebben er zin in’’, zegt voorzitter Kees van Dijk enthousiast. En dat geldt voor meer carnavalsliefhebbers in het Vechtdal.

16 februari