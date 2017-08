Duitsland verlangt naar Hardenbergse verpleger

En vanuit de werkgever: ,,Zorgverleners die op dit moment in Nederland niet aan het werk komen, worden in Duitsland geschoold en doen werkervaring op, waardoor ze later aantrekkelijker zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt."

Weinig vacatures

Het UWV merkt dat in de regio Hardenberg weinig vacatures in de zorg zijn. Ondertussen is in grensgemeente Emlichheim vraag naar Nederlanders om het arbeiderstekort op te lossen. ,,Extra handen aan het bed zijn zwaar noodzakelijk", beweert Helmut Alferink van het Krankenverein Emlichheim. ,,Als de huidige ontwikkelingen, zoals de vergrijzing, zich voortzetten dan hebben we over een paar jaar meer patiënten dan we aankunnen. Wachtlijsten willen we natuurlijk voorkomen."