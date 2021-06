Duizenden dopjes Drentse jongeren terug naar Gramsbergen: samen strijden tegen Huntington

,,Super, hartstikke leuk dat we de dopjes krijgen’’, zegt Erika Kuiper-Nijeboer als ze de toezegging van Schepers hoort. ,,Ik juich te veel alcoholgebruik niet toe hoor, maar omdat deze jongens zoveel media-aandacht kregen liften we er graag op mee. Ik doe mee in het Campagneteam Huntington, dat geld inzamelt voor onderzoek naar een medicijn tegen deze vreselijke ziekte. Samen met Marja Boerman uit Ommen houden we allerlei acties, organiseren we collectes in Ommen en Hardenberg, en zamelen we dus ook kroonkurken in, dopjes van flesjes bier en fris.’’