Duizenden euro's schade na inbraakgolf bestelbusjes Hardenbergse bedrijven

Alle diefstallen zijn gepleegd tussen zaterdagmiddag 13.00 uur en gisterochtend 8.00 uur, melden Hardenbergse politieagenten. De teller staat in de loop van maandag op zeven aangiftes, de totale schade is nog niet bekend maar bedraagt zeker vele duizenden euro's. Bij de gemeentewerf aan het Kruiwiel werd een raampje van het rechter portier van een van de busjes van de afdeling Beheer Openbare Ruimte aan gruzelementen geslagen. ,,Uit dat busje zijn gereedschappen gestolen’’, vertelt agent Bas Huizing. Elders op bedrijvenpark De Haardijk zijn ook vooral gereedschappen uit de opengebroken bestelbusjes gegrist. ,,Maar ook is bij meerdere busjes diesel overgeheveld.’’ Elektronica zoals navigatiesystemen, of airbags stonden bij deze inbraken niet op het ‘verlanglijstje’ van het dievengilde.

Op het terrein van de gemeentewerf is tevens een poging gedaan een schaftkeet open te breken. ,,Dat is niet gelukt, misschien werden de inbrekers wel gestoord’’, oppert Huizing. De gemeente moet de totale exacte schade nog inventariseren, maar die wordt nu ingeschat op ‘enkele duizenden euro's’, meldt gemeentevoorlichter Carina van der Veen.

Op bestelling

Van de dader(s) ontbreekt nog elk spoor. De politie vermoedt dat de autokraken zijn gepleegd door criminelen die in de wijde regio rondtrekken en vaak op bestelling te werk gaan, het zogeheten ‘mobiel banditisme’. Medio augustus bijvoorbeeld werden nog twee bedrijfsauto's opengebroken in Gramsbergen, ook toen ergens tussen zaterdagavond en maandagochtend. In april was sprake van een heuse inbraakgolf in Kampen, daarvoor werd even later een veelpleger uit die stad aangehouden toen hij op heterdaad werd betrapt bij het openbreken van een busje. In juni werd in drie weken tijd een busje van een installateur uit het Achterhoekse dorp Silvolde twee keer leeggeroofd, de schadepost bedroeg meer dan tienduizend euro aan gereedschap.

Bewakingscamera's